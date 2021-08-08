У США літак впав просто на житловий будинок: є загиблі

Аварія за участю одномоторного літака сталася в американському місті Вікторія, штат Міннесота. Після авіакатастрофи і літак, і будинок загорілися.

Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту літака Mooney M20. Однак у поліції заявили, що вижити не вдалося нікому.

Важливо Ніхто не врятувався: на Алясці розбився літак з туристами

Як стверджують очевидці аварії, літак почав розвалюватися на частини вже в повітрі. Його фрагменти розкидало по всьому району. Що саме стало причиною авіакатастрофи тепер з'ясовуватимуть правоохоронці.

Попередньо, борт прямував з муніципального аеропорту Олександрії, що у штаті Вірджинія, в аеропорт міста Інден-Прері (штат Міннесота).

Що відомо про жертв та постраждалих

За даними поліції, ніхто людей, які перебували на борту літака, не вижили. Деякі ЗМІ повідомляють про двох жертв катастрофи. Водночас на землі ніхто не постраждав.



Точна кількість жертв невідома / Фото StarTribune



Жертв серед мешканців будинку немає / Фото StarTribune

На жаль, це далеко не перший випадок, коли літаки падають на житлові будинки. Лише у 2021 році таких ситуацій було декілька в різних куточках світу, зокрема й в Україні: