У США "ліг" майже весь мобільний зв'язок
Джерело:CNN
Надзвичайна ситуація відбулася на території Сполучених штатів Америки. Більшість мобільних операторів припинили свою роботу.
На території США "ліг" майже весь мобільний звʼязок. У чому причина, читайте далі.
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Американці без мобільного зв'язку
Сьогодні вдень у Сполучених Штатах відбулися серйозні збої із мобільним зв'язком. Як повідомляють ЗМІ, спершу припинив роботу AT&T – найбільший оператор бездротового зв'язку в США. Користувачі зазначають, що мережа повністю "лягла", і вони нічого не можуть зробити ні подзвонити, ні відправити повідомлення, ні отримати доступ до інтернету.
У компанії заявили, що в курсі проблеми і намагаються її вирішити.
Сьогодні вранці у деяких наших клієнтів спостерігаються перебої в бездротовому зв’язку. Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити їх обслуговування,
– йдеться в заяві AT&T.
Поки тривають відновлювальні роботи, у компанії закликали клієнтів телефонувати через Wi-Fi. Наразі там не можуть точно сказати, коли мережа запрацює повністю. В AT&T вважають малоймовірною причину збою кібератаку чи іншу зловмисницьку діяльність.
Згодом з'ясувалося, що аналогічна "пригода" трапилася з іншими операторами мобільного зв'язку. Навіть переважною більшістю, однак вони не були такими глобальними.Зверніть увагу! На Сонці сталося два надпотужних спалахи з різницею у сім годин. Вони призвели до відключення радіозв'язку на освітленій частині нашої планети. У мережі припускають, що саме вони могли спричинити збої з мобільним зв'язком у США.
Глобальний збій в американському зв'язку / Фото downdetector
Кібератака на Київстар
У минулому році 12 грудня один із найбільших мобільних операторів України Київстар пережив кібератаку. У британській розвідці її назвали наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення.
Щоб ліквідувати наслідки цього збою знадобилося щонайменше дві доби. За цей період часу користувачі не могли поздвонити і скористатися інтернетом.
Як з'ясувала СБУ, за атакою на Київстар стояла російська група хакерів "Сонцепьок".