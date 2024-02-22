У США "ліг" майже весь мобільний зв'язок

Надзвичайна ситуація відбулася на території Сполучених штатів Америки. Більшість мобільних операторів припинили свою роботу.

На території США "ліг" майже весь мобільний звʼязок. У чому причина, читайте далі.

Дивіться також Американець викрав приватний літак, щоб довести дещо місцевій владі

Американці без мобільного зв'язку

Сьогодні вдень у Сполучених Штатах відбулися серйозні збої із мобільним зв'язком. Як повідомляють ЗМІ, спершу припинив роботу AT&T – найбільший оператор бездротового зв'язку в США. Користувачі зазначають, що мережа повністю "лягла", і вони нічого не можуть зробити ні подзвонити, ні відправити повідомлення, ні отримати доступ до інтернету.

У компанії заявили, що в курсі проблеми і намагаються її вирішити.

Сьогодні вранці у деяких наших клієнтів спостерігаються перебої в бездротовому зв’язку. Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити їх обслуговування,

– йдеться в заяві AT&T.

Поки тривають відновлювальні роботи, у компанії закликали клієнтів телефонувати через Wi-Fi. Наразі там не можуть точно сказати, коли мережа запрацює повністю. В AT&T вважають малоймовірною причину збою кібератаку чи іншу зловмисницьку діяльність.

Згодом з'ясувалося, що аналогічна "пригода" трапилася з іншими операторами мобільного зв'язку. Навіть переважною більшістю, однак вони не були такими глобальними.

На Сонці сталося два надпотужних спалахи з різницею у сім годин. Вони призвели до відключення радіозв'язку на освітленій частині нашої планети. У мережі припускають, що саме вони могли спричинити збої з мобільним зв'язком у США.

Глобальний збій в американському зв'язку / Фото downdetector

Кібератака на Київстар

У минулому році 12 грудня один із найбільших мобільних операторів України Київстар пережив кібератаку. У британській розвідці її назвали наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення.

Щоб ліквідувати наслідки цього збою знадобилося щонайменше дві доби. За цей період часу користувачі не могли поздвонити і скористатися інтернетом.

Як з'ясувала СБУ, за атакою на Київстар стояла російська група хакерів "Сонцепьок".