США мають 3 різні моделі закінчення війни в Україні, 2 з них Зеленський відкинув, – WP

Сполучені Штати мають три різні моделі завершення війни. Кожна з них передбачає переговори.

На умовах анонімності високопосадовець адміністрації Байдена пояснив, що у Білому домі прагнули обговорити погляди Зеленського на дипломатію. Відповідну інформацію повідомило американське видання в день зустрічі Байдена та президента України.

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Які є моделі завершення війни

За даними джерела, адміністрація Байдена намагалась дізнатись, що потрібно Володимиру Зеленському, щоб Київ був в максимально сильній позиції, аби прискорити появу столу переговорів.

Існує три різні моделі того, як може виглядати закінчення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена – 24 канал),

– мовиться в повідомленні.

Видання описує, які варіанти передбачає кожна з моделей:

перша – це частина мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця, який включає виведення російських військ з усієї української території , яку вони зараз займають, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вони захопили у 2014 році;

, яку вони зараз займають, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вони захопили у 2014 році; друга – це відведення військ на лінії 2014 року ;

; третя – виведення військ включно з Донбасом, але не Кримом.

Відомо, що стосовно останніх двох варіантів Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти свою позицію. Зокрема, що не підтримає їх.

...Зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські окупанти відійдуть з усієї окупованої території,

– мовиться в повідомленні.

Про що говорили Зеленський та Байден

Високопоставлений чиновник США пояснив, що під час особистої зустрічі Джо Байден хотів почути думки Зеленського про те, як це має виглядати, однак визнав, що це свого роду академічна дискусія на цей час. Адже немає жодних ознак того, що Москва зацікавлена в розмові.

Росія тільки хоче виграти час після того, як не змогла протистояти українським контрнаступам.

Офіційні американські особи заявили, що Росія не має серйозних пропозицій щодо виведення своїх військ і прагнення до миру, хоч в Кремлі й тривають суперечки щодо тактики.

Ба більше, за даними видання, Володимир Зеленський був зосереджений на закликах про необхідність надання Україні потужного озброєння, щоб ЗСУ могли почати великі наступальні операції проти Росії у 2023 році.

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