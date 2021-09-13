США мають посилити свою присутність в Україні, – Зеленський

Наразі Україна є пріоритетною для США країною. І Вашингтон у жодному разі не повинен її покидати.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський. Як розповів політик, під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом він обговорював, зокрема, присутність США в Україні.

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Київ очікує на дії від Вашингтона

За словами Зеленського, він говорив президенту Байдену: що це означає, покинути Україну? Натомість український президент вважає, що має бути навпаки – США мають посилити свою присутність в Україні.

Він додав, що вони мали дуже потужну зустріч на найвищому рівні. На цю зустріч Київ дуже очікував. І за фактом Україна перебувала на перших місцях у списку країн, з якими президент Байден мав зустрітися.

Це означає, що Україна є пріоритетною для США , і ми за це дякуємо. Це великий сигнал. Але за цим сигналом ми очікуємо на дії,

– наголосив Зеленський.

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