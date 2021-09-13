США мають посилити свою присутність в Україні, – Зеленський
Джерело:CNN
Наразі Україна є пріоритетною для США країною. І Вашингтон у жодному разі не повинен її покидати.
Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський. Як розповів політик, під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом він обговорював, зокрема, присутність США в Україні.
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Київ очікує на дії від Вашингтона
За словами Зеленського, він говорив президенту Байдену: що це означає, покинути Україну? Натомість український президент вважає, що має бути навпаки – США мають посилити свою присутність в Україні.
Він додав, що вони мали дуже потужну зустріч на найвищому рівні. На цю зустріч Київ дуже очікував. І за фактом Україна перебувала на перших місцях у списку країн, з якими президент Байден мав зустрітися.
Це означає, що Україна є пріоритетною для США , і ми за це дякуємо. Це великий сигнал. Але за цим сигналом ми очікуємо на дії,
– наголосив Зеленський.
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Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського
- Зеленський зустрівся з Байденом 1 вересня. Розмова відбувалася тет-а-тет та тривала 2 години.
- Домовились, що США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів. Вона включає надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь.
- Крім того, Україна отримає 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів і 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19.
- США також підтвердили, що "Північний потік-2" становить небезпеку. Штати наполягають на збереженні транзитної ролі Києва після запуску газопроводу.