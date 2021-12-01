США можуть допомогти: Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в глухий кут

Вікторія Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в тупик. Заступниця держсекретаря Штатів з політичних питань додала, що США можуть допомогти.

Відповідну заяву Вікторія Нуланд зробила, виступаючи на Київському Безпековому форумі. Це трапилось 1 грудня.

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Нуланд заявила, що переговори по Донбасу зайшли в глухий кут

Вікторія Нуланд заявила, що Джо Байден хоче мати "чіткі, стабільні, передбачувані" відносини між США та Росією.

"З іншого боку він сказав (мовиться про Байдена – 24 канал), що Сполучені Штати ніколи не припинять захищати свої цінності. Серед яких права людини, свободи, захист таких людей, як пан Навальний (мовиться про Олексія – 24 канал) чи захист наших інтересів, яким може загрожувати Росія або люди з Росії у контексті кібератак і так далі, – пояснила Нуланд.

Американська дипломатка пригадала, "президент Путін замість того, щоб прискорити мінську дипломатію, як ми сподівались, обрав варіант накопичення своїх збройних сил поблизу України".

Нуланд заявила, що з мінських домовленостей "багато чого не виконується". Та основна вимога – "вивести іноземні війська поза межі України та провести вільні й незалежні вибори на Донбасі".

Ви маєте рацію щодо того, що переговори зайшли в глухий кут,

– заявила Нуланд.

Проте вона пояснила:

"ми віримо в те, що США можу зіграти допоміжну роль , як ми робили це у 2014 – 2016 роках, коли ми замінили нормандський формат, працюючи паралельно з Києвом";

, як ми робили це у 2014 – 2016 роках, коли ми замінили нормандський формат, працюючи паралельно з Києвом"; я думаю, що ми готові це робити. Ми не бачимо альтернатив, окрім як починати щось робити, а не просто говорити про мінські угоди".

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Ми рішучі у своєму посланні Москві – якщо вони робитимуть кроки щодо дестабілізації України та використовують свої сили для агресії проти України, то будуть серйозні економічні кроки та санкції, яких ще не було в минулому,

– заявила Нуланд.

Заступниця держсекретаря наголосила, що США та всі члени НАТО "завжди поряд" з Україною та підтримують її прагнення до "незалежності, миру, територіальної цілісності та суверенітету, а також гідного, справедливого європейського майбутнього".

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