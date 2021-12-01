США можуть допомогти: Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в глухий кут
Джерело:24 канал
Вікторія Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в тупик. Заступниця держсекретаря Штатів з політичних питань додала, що США можуть допомогти.
Відповідну заяву Вікторія Нуланд зробила, виступаючи на Київському Безпековому форумі. Це трапилось 1 грудня.
До теми Росія підготувала план дій проти України, – Держдеп США
Нуланд заявила, що переговори по Донбасу зайшли в глухий кут
Вікторія Нуланд заявила, що Джо Байден хоче мати "чіткі, стабільні, передбачувані" відносини між США та Росією.
"З іншого боку він сказав (мовиться про Байдена – 24 канал), що Сполучені Штати ніколи не припинять захищати свої цінності. Серед яких права людини, свободи, захист таких людей, як пан Навальний (мовиться про Олексія – 24 канал) чи захист наших інтересів, яким може загрожувати Росія або люди з Росії у контексті кібератак і так далі, – пояснила Нуланд.
Американська дипломатка пригадала, "президент Путін замість того, щоб прискорити мінську дипломатію, як ми сподівались, обрав варіант накопичення своїх збройних сил поблизу України".
Нуланд заявила, що з мінських домовленостей "багато чого не виконується". Та основна вимога – "вивести іноземні війська поза межі України та провести вільні й незалежні вибори на Донбасі".
Ви маєте рацію щодо того, що переговори зайшли в глухий кут,
– заявила Нуланд.
Проте вона пояснила:
- "ми віримо в те, що США можу зіграти допоміжну роль, як ми робили це у 2014 – 2016 роках, коли ми замінили нормандський формат, працюючи паралельно з Києвом";
- я думаю, що ми готові це робити. Ми не бачимо альтернатив, окрім як починати щось робити, а не просто говорити про мінські угоди".
США пригрозили санкціями Росії
Ми рішучі у своєму посланні Москві – якщо вони робитимуть кроки щодо дестабілізації України та використовують свої сили для агресії проти України, то будуть серйозні економічні кроки та санкції, яких ще не було в минулому,
– заявила Нуланд.
Заступниця держсекретаря наголосила, що США та всі члени НАТО "завжди поряд" з Україною та підтримують її прагнення до "незалежності, миру, територіальної цілісності та суверенітету, а також гідного, справедливого європейського майбутнього".
Коротко про дії Росії на кордоні з Україною
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною.
- На початку листопада це підтвердили й українська розвідка. Зокрема там заявили, що мовиться про 90 тисяч осіб особового складу.
- 21 листопада глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими.
- Держава-агресор може спробувати затиснути Україну "в кільце", бо сили зосередила не тільки біля українських кордонів, а й біля білоруських.
- Володимир Зеленський заявив, що ескалація ситуації на сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків може бути щодня. Президент також пояснив, що наразі "йде залякування".