Тайвань перетягує увагу на себе? Україні загрожує нове "змагання"

Видання Financial Times надрукувало статтю про намір адміністрації США зробити запит на постачання зброї Тайваню, як частини запиту на постачання зброї Україні.

Зрада чи кожному своє?

Це вже певний час обговорювалося у Вашингтоні, але для багатьох в Україні стало сенсацією.

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Для когось – приводом для розмов про "зраду" і про те, що Тайвань отримає зброю завдяки Україні. Це, звісно, маячня, оскільки кожен отримає "своє". Однак зовнішньополітичні наслідки цього кроку будуть дуже і дуже серйозними і їх варто обговорити.

Тайвань вперше отримає зброю користуючись американською допомогою, а не шляхом її купівлі – тобто на той самий маневр, як отримуємо її ми. В Конгресі США забезпечити підтримку такого "спільного" запиту буде легше – буде менше дискусій серед республіканців і двопартійний консенсус простіше побудувати.

Однак в Кремлі це прочитають як вияв слабкості і правильності своєї тактики "перечекати і виснажити Захід". Цю загрозу непогано було б зустріти рішенням про надання Україні нової зброї, наприклад, ракет з довшим радіусом дії.

Китаю це точно не сподобається, від слова зовсім. Раніше Тайвань купував зброю, вона часто не надходила вчасно, не в останню чергу з політичних міркувань. Наразі ставки зростають. У січні наступного року на Тайвані відбудуться президентські вибори, які стануть рубіконом для китайської стратегії та тактики. Простір гри для Китаю дуже широкий – в них братимуть участь кандидати від трьох, не двох партій, як раніше.

Цієї осені нам це точно не потрібно

Китайці добре розуміють американську внутрішню політику і навряд "поведуться" на відповідь через поставки зброї для Росії, адже вони не зацікавлені у санкціях з боку Заходу. Однак чи будуть вони реально тиснути на Росію з метою отримати швидший та кращий для нас результат – велике питання.

Підвищення ставок з військовою допомогою перед виборами на Тайвані може все більше переносити фокус уваги з України на Тайвань, що нам цієї осени зовсім не потрібне. Цей аналіз можна продовжувати майже нескінченно, але один висновок є очевидним – те, що відбуватиметься навколо Тайваню, впливатиме на фокус уваги до нас, України. "Змагання" за цю увагу не в наших інтересах.