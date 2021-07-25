Попри угоду з Німеччиною: США можуть накласти нові санкції проти "Північного потоку-2"

У Держдепі США заявили, що сповнені рішучості продовжувати вводити санкції проти Росії через "Північний потік-2". Ба більше, у Штатах продовжують виступати проти проєкту газопроводу.

У Держдепі розуміють, що "Північний потік-2" не лише завдасть величезних збитків Україні, але й посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

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Саме тому США залишають за собою право на введення санкцій проти Росії через "Північний потік-2". Станеться це, навіть попри домовленості з Німеччиною, які дають "зелене світло" завершенню будівництву газопроводу.

Ми не відмовляємося ні від яких інструментів, доступних нам. Ба більше, ми додаємо ще кілька інструментів в наш арсенал,

– підкреслив представник відомства Нед Прайс.

Він наголосив, що угода з Німеччиною не обмежує США в плані можливості введення санкцій проти Росії.

США виступають проти "Північного потоку-2"

Прайс підтвердив, що США як і раніше, виступають проти проєкту газопроводу, який постачатиме газ до Західної Європи по дну Балтійського моря.

Ми проти цього, тому що вважаємо, що це погана угода для Німеччини та для наших партнерів, тому що ми розглядаємо її як потенційний інструмент, який Росія може використовувати,

– пояснив Прайс.

Таким чином, можливість введення санкцій зберігається, як того вимагає законодавство США, підкреслив він.

Угода між США і Німеччиною: головне

Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає: