США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16, – Politico

Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні крилаті авіаційні бомби середньої дальності для її нового флоту F-16 у межах пакету військової допомоги.

Про пакет вартістю 375 мільйонів доларів, як очікується, буде офіційно оголошено в понеділок. Про це пишуть в Politico.

Дивіться також Байден готує пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів: що туди ввійде

США можуть передати Україні Joint Standoff Weapon

Крилата авіаційна бомба Joint Standoff Weapon, яка вже використовується ВПС і ВМС США та кількома союзниками, може вражати цілі на відстані понад 70 миль (110 – 130 кілометра).

За словами двох офіційних осіб США та особи, знайомої з проблемою, пакет також буде включати артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППО. Водночас, за їхніми словами, вміст пакета може змінитися до офіційного оголошення.

Цікаво! З огляду на інформацію у відкритому доступі, максимальна маса бойової частини AGM-158 – 450 кілограм. Бомба виконана за технологією Stealth. Ця бомба має "ракетне" позначення, тому що за умови додавання ракетного двигуна її можна перетворити на крилату ракету з дальністю до 560 кілометрів.

У Politico пишуть, що нові ракети, хоча і не мають тієї дальності польоту, про яку просив Київ, все ж дадуть українським пілотам нову потужну зброю для боротьби з російськими військами, що наступають на сході країни.