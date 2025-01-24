"Тоді відбудеться щось особливе": США можуть зробити три речі для України

Новообраний президент США у передвиборчій кампанії та після інавгурації продовжує дотримуватись позиції щодо сприяння завершенню російсько-української війни. Адміністрація Дональда Трампа може допомогти Україні покращити свої військові потужності перед ймовірними переговорами з Росією.

Ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет розповів 24 Каналу, що новообраний лідер США та його команда мають достатньо ресурсів, щоб сприяти завершенню війни. Є кілька речей, які вони можуть зробити.

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Допомога від США для України

Раян МакБет зазначив, що є три важливі речі, які у США можуть зробити для України.

По-перше, найефективніше, що могла б зробити адміністрація Трампа – це дозволити іноземним громадянам, зокрема пілотам F-16 у відставці з США, поїхати в Україну і літати на винищувачах.

Ці пілоти можуть літати як частина української, а не американської армії. Вони можуть забезпечити міст між кількома пілотами, які Україна має зараз, і програмами підготовки льотчиків, до яких вони залучають своїх пілотів, щоб ті літали на F-16,

– сказав ветеран армії США.

Він також підкреслив, що у США є багато F-16 на "кладовищі" в Неваді. Ці винищувачі можна відремонтувати, оновити їхні системи та відправити в Україну для виконання бойових завдань.

По-друге, дуже важливо зняти будь-які обмеження на атаки по території Росії.

Україна намагається вести цю війну зі зв'язаною за спиною однією рукою. Це дуже важко зробити, коли росіяни знають, що вони можуть стати на певне місце і їх не можна чіпати. Потрібно мати можливість їх там бити,

– наголосив Раян МакБет.

По-третє, треба дати Україні стільки артилерійських боєприпасів, скільки ЗСУ можуть фізично вистріляти.

Українці виконали чудову роботу зі своїми FPV-дронами. Але причина, через яку вони почали це робити, полягає в тому, що світ їх підвів, не давши достатньої кількості артилерійських снарядів,

– зауважив ветеран армії США.

Він додав, що Сили оборони можуть використовувати українські технології безпілотників, які накопичили за останні три роки. Проте у поєднанні з американськими та європейськими артилерійськими снарядами досягати успіху стане легше.

До слова, у ніч на 24 січня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, яку називають найбільшою від початку 2025 року. Окупанти заявили про "збиття" 121 дрона в різних регіонах: у Москві, окупованому Криму та стратегічних об'єктах, таких як Рязанський НПЗ і завод "Кремній ЕЛ". Атака спричинила закриття кількох аеропортів і викликала занепокоєння серед населення.