США можуть відмовитись від санкцій проти "Північного потоку-2": у Путіна радіють

Американські ЗМІ писали, що президент США Джо Байден нібито не буде вводити санкції проти "Північного потоку-2". У Москві вже радіють, однак не сприймають це як сигнал, бо офіційних підтверджень аж ніяк немає.

Для Москви це краще, ніж читати інформацію, що будуть нові санкції. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми Байден не вводитиме санкції проти компанії, відповідальної за "Північний потік-2", – ЗМІ

Кремль не бачить сигналу від США

Пєсков визнав, що наразі мовиться про знеособлені публікації, тому це навряд чи можна сприймати як сигнал.

Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний,

– сказав прессекретар.

Що писали американські ЗМІ про санкції

Видання Axios стверджувало, що Вашингтон планує відмовитись від введення санкцій проти компанії, яка відповідальна за спорудження "Північного потоку-2". За інформацією ЗМІ, мовилось про очільника компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

Журналісти припустили, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не хоче ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через "Північний потік-2".

До речі, після статті видання Держдеп США повідомив про телефонну розмову Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Американський політик заявив, що Вашингтон виступає проти трубопроводу.

У Держдепі виступили за введення санкцій проти 4 суден, які залучені в будівництво російського газопроводу та ще 4 компаній, пов'язаних з ними.