США пригрозили виходом з мирних перемовин: усе, що відомо

Напередодні США заявили, що розглядають можливість виходу з переговорного процесу. Це може відбутися, якщо стане зрозуміло, що мирна угода між Україною та Росією є неможливою.

24 Канал розповідає усе, що відомо про можливий вихід США з переговорного процесу.

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В якому випадку США можуть вийти з переговорного процесу

Вранці 18 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США готові допомогти Україні та Росії у вирішенні конфлікту, але за умови, що сторони серйозно ставляться до досягнення миру.

Якщо наші зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом,

– заявив Марко Рубіо.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп все ще зацікавлений у досягненні миру в Україні, однак у Вашингтона є "багато інших пріоритетів у всьому світі". Тому, за словами Рубіо, адміністрації потрібні "чіткі ознаки" можливості укладення угоди.

На що може вказувати заява Рубіо

За інформацією джерел CNN, позиція Рубіо відображає позицію президента США Дональда Трампа.

Трамп не має безмежного терпіння до того, що люди стають у позу і грають в ігри. Настав час стати серйозним,

– наголосило джерело.

Крім того, якщо зрушень у досягненні мирної угоди не буде – США будуть ухвалювати важливі політичні рішення.

"Обом сторонам було представлено широкі рамки, щоб визначити, чи можна зменшити розбіжності за цей короткий проміжок часу. Рубіо сказав, що українці передадуть це питання Зеленському для обговорення, і це питання обговорювалося між Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим під час телефонної розмови в четвер", – йдеться у статті.

Водночас за інформацією джерел Axios, коментарі Рубіо були насамперед спрямовані на Україну. Близький до українського уряду співрозмовник також заявив, що ці меседжі були покликані чинити тиск на Київ.

Ба більше, він висловив занепокоєння, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку США.

Крім того, європейські дипломати повідомили, що під час переговорів між Україною та США у Парижі, Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію.

У дипломатів складалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа.

Як Трамп прокоментував можливий вихід США з переговорного процесу

Увечері 18 квітня Трамп також висловився щодо заяви Рубіо про можливий вихід США з переговорного процесу. За словами американського лідера, Штати очікують прогресу щодо досягнення миру в Україні протягом декількох днів.

Якщо з певної причини одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде,

– наголосив американський президент.

Також журналісти поцікавилися у Трампа, чи продовжать США надавати військову допомогу Україні в разі виходу з мирного процесу.

"Я не збираюся цього говорити, тому що я думаю, що ми досягнемо миру", – відповів Трамп.

Як на попередження США відреагували у Росії

Після натяку Рубіо про можливий вихід США з переговорного процесу, на нього відреагували у Росії.

У Кремлі заявили, що досягнуто "певного прогресу" в переговорах щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні.

Ми вважаємо, що певний прогрес можна вже констатувати, це прогрес, пов’язаний із тим тимчасовим мораторієм, якого дотримувалася Росія, щодо заборони ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури,

– заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков.

Він додав, що певні напрацювання щодо майбутньої угоди вже є, однак попереду ще чимало "складних обговорень".

Коли можуть укласти угоду про всеосяжне перемир'я

Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Трампа розповів New York Post, що наразі головне питання – чи приєднається Росія, яка всіляко намагається ухилятися від підписання угоди про повне припинення вогню та укладання мирної угоди.

Цього тижня в Лондоні ми хочемо прийняти рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Тоді ми маємо намір провести обговорення з росіянами, а потім сказати: "Гаразд, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, на якому етапі перебувають обидві сторони,

– зазначив чиновник.

Однак, якщо цього не станеться, США готові піти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за війну в Україні на європейських союзників Америки.

Видання також пише, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив американським чиновникам, що Київ на 90% підтримує мирний план Трампа, представлений цього тижня в Парижі Рубіо і двома спеціальними посланцями.

Що буде, якщо США вийдуть з переговорного процесу

За інформацією джерел Reuters, знайомих із внутрішніми обговореннями в адміністрації, Трамп розчарований повільним прогресом і побоюється, що затяжний конфлікт в Україні буде асоціюватися саме з ним.

Журналісти зазначають, що в разі виходу Вашингтону з переговорного процесу, шансів на мирне врегулювання майже не залишиться, адже лише США можуть впливати на рішення України та Росії.

Однак наразі достеменно невідомо, як надалі розвиватиметься політика США щодо війни в Україні. Є два варіанти: або збереження курсу з підтримкою Києва та санкціями проти Москви, або ж – повне згортання допомоги Україні.