У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Вагнерівці в Україні скоюють злочини проти людяності. У Сполучених Штатах Америки сприятимуть, щоб притягнути їх до відповідальності.

Двопартійний законопроєкт 1 грудня представили сенатори Роджер Вікер та Бен Кардін. Він закликає державного секретаря США офіційно визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

До теми За сотнями беззбройних зеків стоять кадрові військові: як росіян посилають на забій під Бахмутом

Документ має назву "Про притягнення до відповідальності російських найманців". Якщо він набуде чинності, то впродовж 90 днів ПВК "Вагнера" визнають іноземною терористичною організацією.

Що дасть законопроєкт

Закон передбачає, що юридичних чи фізичних осіб, які причетні до ПВК "Вагнера" також оголосять терористами. Якщо документ ухвалять, то США зможуть розпочати кримінальне переслідування угрупування та його членів. Крім цього, на майно та активи вагнерівців у всьому світі накладуть арешт.

На думку сенатора Вікера, Владімір Путін та його поплічники не зупиняться ні перед чим, щоб вести війну в Україні. Відтак, Кремль активно використовує найманців на кшталт групи "Вагнера", щоб вчиняти звірства.

США повинні оголосити цю "тіньову армію" тим, чим вона є – іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує, – пояснив Вікер.

Також аналогічний двопартійний законопроєкт представлять у Палаті представників Конгресу США.

Зверніть увагу – росіяни вербують ув'язнених до ПВК "Вагнера": дивіться відео

Вагнерівці у війні проти України: останні новини