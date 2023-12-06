"Нас всі кинули?": що насправді з допомогою від США

Що з допомогою від США? Нас всі кинули? Ми всі помремо? Десь такі настрої навколо. Чи то зимова депресія, чи дуже ефективно почала працювати російська пропаганда, ну або ж все разом на фоні втоми.

Насправді ніхто нікого не кидав.

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Ситуація з допомогою від США на простих прикладах

Вас кличуть грати у футбол. А ви кажете, що вийдете, як зробите домашнє завдання. А домашнє завдання ви ніяк не можете зробити, бо вам потрібна допомога старшого брата. Той каже, що зробить це, якщо ви приберете у нього в кімнаті. Ви затримуєтесь.

Чи означає це, що ви не вийдете грати у футбол? Чи означає це, що ви не любите грати у футбол з хлопцями? Ні. Це означає, що ви хочете, але затримуєтесь. Ви просто будете пізніше.

Те саме зараз і з допомогою Україні. Щодо самої допомоги питань нема взагалі. Але є прив'язка голосування за допомогу Україні та Ізраїлю із питанням облаштування кордону з Мексикою. Ось на цьому питанні, глибоко внутрішньоамериканському, і є основний завтик. Не можуть поки ніяк домовитись республіканці і демократи. Республіканці взагалі б усіх розстріляли там на кордоні, а демократи за любов, мир і взагалі не хочуть визнавати, що "провтикали" і допустили цю кризу.

І торгівля їде. Жодним чином ми на неї вплинути не можемо. Хоч десять груп депутатів посилай. Ми чуємо багато заяв, що Україна на грані й скоро закінчиться зброя. Ці заяви спрямовані якраз на демократів і республіканців, щоб вони там скоріш вирішували. Однак вдіяти ви нічого не можете.

Це наче потрапити в гості в той момент, коли чоловік завзято і пристрасно сперечається із дружиною. І вам навіть дозволу сходити в туалет страшно спитати. Хочеться, але страшно. Ви розумієте, що влазити у цю суперечку вам зась. Вони потім домовляться і пристрасно примиряться, а от ви, якщо станете на чиюсь сторону, станете ворогом держави.

Термінової потреби в грошах немає, зброя – інша справа

Чи означає це, що США готові кинути Україну? Звісно, ні. Чи означає це, що є якийсь страшний таємний план примушення України до миру, шляхом відтягування допомоги? Звісно, що це маячня, бо є об'єктивні причини цього затягування. Подумати, що ключова для американського суспільства суперечка навколо кордону з Мексикою організована спеціально, щоб вплинути на українську владу, може лише дуже схиблений прихильник теорії змов.

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Ми в моменті емоційного провалля. Співпало декілька факторів, які мають дуже короткострокову дію. Просто таймінг такий. Посипати голову попелом зараз, коли в процесі кілька ключових для України рішень, просто недоречно.

Пройде тиждень чи місяць, і як ЄС, так і США вирішать свої технічні проблеми і проголосують за допомогу Україні. Буде дуже прикро, якщо хтось, піддавшись відчаю, не дочекається і повіситься з горя.

І так, нагальних потреб отримати фінансування прямо зараз в України немає. Гроші є і на найближчі місяці їх вистачить. Звісно, щодо озброєння історія інша. Але вплинути на Конгрес ми все одно не можемо. Тому просто сидимо і чекаємо, коли демократи й республіканці втомляться чубитися одним з одним. Сподіваємось, що вони це зроблять ще до свят.