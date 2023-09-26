ATACMS та іншу важливу зброю нам таки нададуть, але є певний нюанс

В українському суспільстві сформувалася думка, що головні союзники свідомо дозують нам постачання найсучаснішої зброї. Причини тут наче дві.

Міфи, у яких є частинка правди

По-перше, союзники хочуть варити жабу-Росію поступово, щоб не спровокувати її на щось апокаліптичне проти країн НАТО.

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По-друге, якби війна закінчилася у 2023 році, то воєнно-промисловий комплекс США і Європи просто не встигли б відбити витрати на розконсервування промислової лінії по масовому виробництву зброї та боєприпасів.

Це приклади характерних напівміфів цієї війни. За ними українці стають жертвами цинічної realpolitik і того, що західний бізнес жадає заробити побільше грошей.

Але обидві вищенаведені причини є небезпідставними.

Космічна розвідка свідчить, що недоімперія активно намагається відновити діяльність ядерного полігону на Новій Землі. Якщо Росії вдасться провести успішні ядерні випробування стратегічної й тактичної ядерної зброї, то світ серйозно наблизиться до потенційного апокаліпсиса. Не зважати на це лідери демократичного світу не можуть. Тому і є поступовість, яку, наприклад, я не сприймаю, але розумію.

Актуально США мають надати нам цю зброю, якщо справді бажають перемоги України

Коли й скільки буде зброї – вирішувати не нам

Щодо до другого аргументу, то так, гроші таки правлять світом. І під час миру, і під час війни теж.

Однак перш ніж висувати претензії до меркантильних союзників, треба спочатку подивитися у дзеркало. Хіба Україна повністю перейшла на воєнні рейки? І замість перекладання бруківки в містах почала масово виробляти дрони? Ми припинили витрачати гроші у ресторанах та інших розважальних закладах і спрямували їх на допомогу нашим воїнам? Правоохоронці вже не виявляють у військкомів якихось казкових статків?

У нас хоча б розпочалося розслідування, чому Україна, якій після СРСР залишився дуже потужний ВПК, на початок війни опинилася лише з двомісячним запасом снарядів і патронів? Та ото ж…

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Якщо країна не є самодостатньою хоча б за основними оборонними показниками, вона буде змушена звертатися по допомогу. Її доводиться приймати з подякою, навіть якщо вона не завжди відповідає нашим потребам. Тим більше бажанням.

Ось тому ракети ATACMS та інші будуть. Але тоді й у тій кількості, як вирішать наші союзники, виходячи з власних стратегічних інтересів. Бо ми за 30 років про українські стратегічні інтереси не дуже й замислювалися.