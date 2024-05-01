"Найбільш сучасні та живучі": США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП
Джерело:PEO Ground Combat Systems
Сполучені Штати хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки. У ній є одна важлива особливість.
Зазначалося, що до пакета допомоги увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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У США замінять Bradley
Виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) повідомило, що американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley – M2A4E1 за кожен такий БМП, який подарували Україні.
Версію M2A4E1 Bradley представили ще минулого тижня у штаті Мен. Зазначається, що у цій версії БМП є вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.
M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist,
– йдеться у повідомленні.
Активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат. Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.
Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії
- Новопризначена очільниця латвійського МЗС Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. На уточнювальне запитання латвійська дипломатка відповіла, що такі країни справді є.
- Вона також пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно. Посадовиця висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.
- За її словами, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право. В Росії не могли пройти повз заяви, що деякі союзники дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю, та вимагають надати список цих країн. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Латвія повинна надати докази.