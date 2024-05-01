"Найбільш сучасні та живучі": США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП

Сполучені Штати хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки. У ній є одна важлива особливість.

Зазначалося, що до пакета допомоги увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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У США замінять Bradley

Виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) повідомило, що американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley – M2A4E1 за кожен такий БМП, який подарували Україні.

Версію M2A4E1 Bradley представили ще минулого тижня у штаті Мен. Зазначається, що у цій версії БМП є вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.

M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist,

– йдеться у повідомленні.

Активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат. Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.

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