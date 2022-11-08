США нададуть Україні додаткові 25 мільйонів доларів через проблеми з енергетикою та опаленням

Через війну та постійні обстріли критичної інфраструктури зима в Україні у 2023 році може бути надскладною. Для того, щоб на цей час підтримати незахищених людей в Україні, Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділять додаткові 25 мільйонів доларів.

Про це розповіла посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до центру колективного проживання в Ірпіні. Саме там зараз перебувають українці, зокрема й похилого віку, які вимушені були покинути свої домівки через війну.

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Додаткове фінансування допоможе краще підготуватися до зими

Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати розуміють, що постійні атаки Росії підірвали здатність цивільного населення України спокійно пережити холодну зимову погоду. А це, зокрема, збільшило гуманітарні потреби, особливо серед тих, хто живе в пошкоджених будинках, або тих, хто був вимушений тікати з власного дому.

Додаткові 25 мільйонів доларів дозволять збільшити допомогу майже 75 тисячам найбільш постраждалих домогосподарств. Насамперед мовиться про Схід України, де інфраструктура через неспровоковану війну постраждала найбільше.

Також відомо, що Міжнародна організація з міграції, яка є партнером USAID, надасть найближчими місяцями українцям додаткову гуманітарну допомогу, зокрема:

багатоцільову грошову допомогу,

допомогу з наданням житла, водопостачання, санітарії та гігієни.

USAID виділило Україні близько 300 мільйонів доларів

Нагадаємо, що на початку жовтня адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про допомогу Україні від США. Вона передбачає надання 55 мільйонів доларів для інвестиції в інфраструктуру опалення України в Києві, а також 216 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, спрямованої на підготовку до зими.

Разом з цією грошовою допомогою для підготовки до зими загальний внесок USAID станом на сьогодні становить приблизно 271 мільйон доларів. Однак окрім цього організація та її гуманітарні партнери продовжують нарощувати допомогу українцям, надаючи:

зимові предмети побуту,

термоковдри,

теплий одяг,

основні опалювальні прилади,

запаси палива.

Ми солідарні з народом України та продовжуватимемо надавати життєво необхідну допомогу тим, хто її найбільше потребує,

– сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Протягом 2022 фінансового року США уже надали Україні понад 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги, зокрема понад 1 мільярд доларів від USAID.

Під час візиту Лінди Томас-Грінфілд до України з нею зустрівся й президент Володимир Зеленський. Він висловив подяку всьому американському народові, Джозефу Байдену, його адміністрації та Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України з початку повномасштабної війни. Також делегацію США проінформували, що Росія станом на 8 листопада пошкодила майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання в Україні залишаються понад 4,5 мільйона споживачів.

Гуманітарна допомога українцям: останні новини

18 листопада в Лос-Анджелесі пройде NFT-аукціон, який проведе український гуманітарний фонд Unchain.Fund. На ньому планують продати мем "жінка кричить на кота". Свою частку від продажу в 25% фонд обіцяє перерахувати на допомогу українським сім’ям з дітьми, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів.

"Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" на запити від жителів Донеччини закупив 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади області та ті, які знаходяться на лінії фронту. Людям уже передали перші 50 генераторів та 878 буржуйок.

Раніше, 2 листопада, стало відомо, що США виділили Україні 55 мільйонів доларів з фондів USAID. Ці кошти спрямують на підтримку роботи теплової інфраструктури.

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