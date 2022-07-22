США нададуть Україні ще 4 додаткових HIMARS і дрони Phoenix Ghost

Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів.

Новий пакет допомоги президент Сполучених Штатів підписав сьогодні, 22 липня. Про це повідомляє низка американських видань, посилаючись на слова координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джона Кірбі під час закритого брифінгу для ЗМІ.

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Те, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу підтвердив і очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо практичного посилення України в протистоянні російській агресії та терору. Гарні новини: до України прямує додаткова військова допомога США та партнерів. Ми приділили окрему увагу підтримці економіки України,

– написав він у твітері.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні

Повідомляється, що новий пакет допомоги для України містить у собі ще 4 HIMARS. Окрім HIMARS та боєприпасів до них, пакет включає:

36 000 боєприпасів калібру 105 мм,

командно-штабні машини,

протитанкову зброю,

580 дронів Phoenix Ghost,

запчастини та інше приладдя.

Крім цього, нині на сайті Білого дому оприлюднили наказ Байдена про виділення військової допомоги Україні на суму до 175 мільйонів доларів. Допомога містить у собі як зброю, так і військову освіту та навчання українських військових. Поки що офіційних повідомлень про 270 мільйонів доларів для України та 4 HIMARS на сайті Білого дому немає.

Проте журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш пояснив, що поки що на сайті оприлюднена лише частина допомоги. В цілому сума додаткової допомоги становить 270 мільйонів доларів, просто Білий дім застосовує різні програми для пакетів.

США думає, чи не надати Україні винищувачі

Джон Кірбі також повідомив, що Міністерство оборони США проводить "деякі попередні дослідження" щодо потенційного постачання винищувачів Україні. Але він зауважив, що "це станеться не скоро".

Загалом під час брифінгу представник Білого дому розповів, що загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів. Кірбі уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від США і ще 4 від інших країн-партнерів.

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що на нас очікує "багато сюрпризів" у постачанні зброї. Тож він переконаний, що хід війни вдасться переламати.

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