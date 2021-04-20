США надали 155 мільйонів доларів на підтримку розвитку України, – посольство

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Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток. Виділені 155 мільйонів доларів підуть на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.

Джерело:

Посольства США в Україні

Гроші спрямують на покращення життя українців. Додаткові ресурси використають у 2021 році для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України.

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На розвиток яких сфер спрямують гроші

Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців

На цей напрямок виділять 34 мільйони доларів. 

  • він передбачає відновлення України після епідемії COVID-19 шляхом покращення якості основних медичних послуг;
  • підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі, аби сприяти зростанню довіри інвесторів і підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу;
  • допомога в розвитку земельного ринку.

Вдосконалення заходів із протидії корупції

На це перебачили 14 мільйонів доларів.

  • працюватимуть над підтримкою реформ і забезпеченням захисту антикорупційних інституцій;
  • зменшенням корупції у сфері охорони здоров'я і допомогою в закупівлі життєво необхідних ліків для скорочення неофіційних виплат зі сторони пацієнтів;
  • підтримкою платформ електронного управління, що спрощують доступ до послуг та оптимізують процес отримання пенсій та допомог.

Протидія російській агресії

На це напрямок виділять 63 мільйони доларів.

  • їх планують спрямувати на захист прав людини та доступ до правосуддя постраждалим від російської агресії українцям;
  • зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи та зміцнення українських підприємств на сході країни;
  • розширення доступу людей до якісної та об'єктивної інформації в для протидії дезінформації.

Зміцнення демократії та врядування

У цю сферу спрямують 44 мільйони доларів.

  • передбачає розширення судової реформи;
  • зміцнення новостворених об'єднаних територіальних громад;
  • заохочення молодіжного лідерства та інновацій.
Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.