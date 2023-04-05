Цілий комплекс заходів: полковник ЗСУ пояснив, скільки систем Patriot потрібно Україні
В новому пакеті військової допомоги від США мають бути передані Україні 2 батареї комплексів Patriot. Проте це лише 10 – 15% від потреб нашої країни.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що ці батареї будуть використані для виконання певних завдань.
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Коштують понад 1 мільярд
Для того, щоб закрити небо над всією Україною та периметр по лінії фронту та по кордону з Білоруссю, нам потрібні 3 комплекси Patriot. Комплекс складається з 8 батарей. Це означає – нам потрібно 24 батареї, щоб прикрити наше небо.
Але такої кількості батарей не існує,
– заявив військовий експерт.
Вартість 2 батарей Patriot – понад 1 мільярда доларів. Це складає майже половини суми, на яку нам буде передано озброєння в новому військовому пакеті від США.
Роман Світан прокоментував надання Україні 2 батарей Patriot: дивіться відео
Потрібні ще й літаки
"Збільшення у 2 рази площі, яку можуть перекрити Patriot, це доволі непоганий результат", – наголосив Світан.
До цих комплексів скоріш за все будуть додані системи AWACS, які дуже добре зокрема з Patriot працюють.
Але до них обов'язково потрібні літаки. Комплекси Patriot самі по собі – це механізми загальної системи ППО. Вона складається з системи AWACS, літаючих радарів, супутників стеження, які визначають точки пуску балістичних ракет. Це цілий комплекс заходів,
– відзначив полковник ЗСУ.
Роман Світан додав, що зараз ми можемо отримати увесь цей комплекс, тому що кожна батарея Patriot – це тільки гвинтик у ньому.
На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу
Україна чекає на Patriot
- США оголосили 4 квітня новий пакет військової допомоги на 2,6 мільярда доларів. Він може складатися з боєприпасів для HIMARS, артилерійських снарядів, які Україна використовує для самооборони, а також протитанкових систем, стрілецької зброї, транспортних засобів важкої техніки. А також Пентагон може передати Україні додаткові набої для ЗРК Patriot.
- Раніше повідомлялось, що українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США. Українці тренувалися протягом 10 тижнів на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома. Американські військові високо оцінили можливості українських військовослужбовців, які дуже швидко опанували основи системи Patriot.