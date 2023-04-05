Цілий комплекс заходів: полковник ЗСУ пояснив, скільки систем Patriot потрібно Україні

В новому пакеті військової допомоги від США мають бути передані Україні 2 батареї комплексів Patriot. Проте це лише 10 – 15% від потреб нашої країни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що ці батареї будуть використані для виконання певних завдань.

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Коштують понад 1 мільярд

Для того, щоб закрити небо над всією Україною та периметр по лінії фронту та по кордону з Білоруссю, нам потрібні 3 комплекси Patriot. Комплекс складається з 8 батарей. Це означає – нам потрібно 24 батареї, щоб прикрити наше небо.

Але такої кількості батарей не існує,

– заявив військовий експерт.

Вартість 2 батарей Patriot – понад 1 мільярда доларів. Це складає майже половини суми, на яку нам буде передано озброєння в новому військовому пакеті від США.

Роман Світан прокоментував надання Україні 2 батарей Patriot: дивіться відео

Потрібні ще й літаки

"Збільшення у 2 рази площі, яку можуть перекрити Patriot, це доволі непоганий результат", – наголосив Світан.

До цих комплексів скоріш за все будуть додані системи AWACS, які дуже добре зокрема з Patriot працюють.

Але до них обов'язково потрібні літаки. Комплекси Patriot самі по собі – це механізми загальної системи ППО. Вона складається з системи AWACS, літаючих радарів, супутників стеження, які визначають точки пуску балістичних ракет. Це цілий комплекс заходів,

– відзначив полковник ЗСУ.

Роман Світан додав, що зараз ми можемо отримати увесь цей комплекс, тому що кожна батарея Patriot – це тільки гвинтик у ньому.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу

Україна чекає на Patriot