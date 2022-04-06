Кремль продовжує поширювати фейки про "українські біолабораторії", яких насправді не існує. Тож не виключають застосування хімічної зброї зі сторони Росії.

США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї

Так, щоб захиститися від можливої атаки Росії з хімічною та біологічною зброєю, Сполучені Штати Америки надали Україні рятівне захисне обладнання. Про це заявив представник адміністрації американського президента Джо Байдена.

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Обладнання та матеріали на запит Києва доставляються на постійній основі, а частина вже доставлена,

– додав представник адміністрації Байдена.

Зауважимо, раніше речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що США передають ЗСУ спорядження, зокрема – комплекти хімічного захисту.

За її словами, причина надання – урахування наявних загроз з боку Росії.

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