Збивати шахіди буде дешевше: ракети Sea Sparrow від США захистять небо

У рамках нового пакету військової допомоги від США Україна отримає ракети Sea Sparrow. Їх ЗСУ зможуть використовувати для зенітно-ракетних комплексів "Бук" для оборони інфраструктури під час масових атак дронів-камікадзе.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Sea Sparrow використовуються по всьому світу, тож запас ракет є.

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Запас ракет великий

Павло Нарожний пояснив, що головною перевагою американських ракет є їхнє виготовлення із 1970-их років. Це свідчить про наявність багатьох модернізацій. Оскільки у такий спосіб інші країни могли отримувати ліцензії на боєприпаси та вдосконалювати їх відповідно до власних потреб.

"У наших союзників на руках таких снарядів десятки тисяч", – пояснив він.

За словами військового експерта, ракети із США українські військові зможуть успішно використовувати для зенітно-ракетних комплексів "Бук", яких Україна має достатньо.

Ракети використовуватимуть для ППО

Павло Нарожний зауважив, що ракети Sea Sparrow є відносно застарілими.

Їх не можна порівнювати з Patriot, IRIS-T, NASAMS,

– зауважив він.

Проте, за словами військового експерта, отримання американських ракет – хороша новина насамперед для ППО.

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Наразі ЗСУ для захисту інфраструктури та відбиття атак шахідів використовує боєприпаси IRIS-T. Вартість одного такого пострілу по найдешевших дронах-камікадзе коливається від 500 тисяч до мільйона доларів. У свою чергу отримання Sea Sparrow значно здешевить цей процес.

"Стріляти ми будемо цими Sea Sparrow, які застарілі, але яких є багато на складах, і так само будемо збивати шахіди, – розповів Нарожний.

Військовий експерт наголосив, що ракети Sea Sparrow можна використовувати не лише для "Буку", а й для дешевої установки, яку найімовірніше українська сторона теж отримає.

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