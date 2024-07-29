США надають Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України. Його нададуть у розмірі до 200 мільйонів доларів.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Власне, ця безпекова допомога містить засоби ППО та артилерійські боєприпаси HIMARS. Однак, це не все.

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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень,

– радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Додамо, що США вже офіційно оголосили про передачу нового пакету допомоги Україні на 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Як писав "Голос Америки", безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Крім цього, міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів ППО, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Так, в Пентагоні вже вказали, що передбачає нова допомога Україні:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

снаряди для ППО;

ракети ППО RIM-7;

обладнання для РЕБ;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецька зброя.

Також у пакет входять вибухівка, захищені системи звʼязку, запчастини та інше.

