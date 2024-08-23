Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів, – AP

Адміністрація президента СЩА Джо Байдена направить до України близько 125 мільйонів доларів нової військової допомоги. Про це повідомили посадовці США в четвер, 22 серпня.

Нова допомога планується попри те, що Вашингтон все ще намагається краще зрозуміти просування Києва в Росії і як це служить ширшим цілям на полі бою. В AP з посиланням на американських офіційних осіб розповіли, що входить до пакету допомоги.

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Нова допомога від США

Офіційні особи США заявили, що останній пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin і низку інших протитанкових ракет, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-міліметрові і 105-міліметрові артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Як пише AP, офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Там вказали, що офіційне оголошення може з'явитися вже в цю п'ятницю, напередодні Дня незалежності України.

Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше,

– додали у виданні.