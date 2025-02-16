США запитали Європу про гарантії безпеки для України: Reuters розкрили деталі "опитувальника"

Минулого тижня США надіслали європейським урядам дипломатичний демарш, що складається з 6 пунктів. Американські політики запитали у своїх союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації заходів безпеки в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Агентство буцімто ознайомилось із відповідним документом.

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Що запитали в європейців

Окрім того, в "опитувальнику" йдеться про країни, які могли б долучитися до забезпечення гарантій та були б готові розгорнути свої війська в Україні в межах мирного врегулювання, а також якою може бути чисельність будь-яких сил на чолі з Європою.

Натомість пункт про очікування від Вашингтона мав би бути позитивно сприйнятий багатьма європейськими урядами, що чітко дали зрозуміти – вони можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США.

Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважає необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США?

– йдеться в цьому запитанні.

Як відреагували в Європі

Двоє дипломатів нібито повідомили, що обговорення щодо реакції європейських столиць ще триває. Водночас деякі політики вважають, що відповідь повинна бути колективною.

Нагадаємо, завтра, 17 лютого, у Парижі відбудеться екстрений саміт європейських лідерів, організований президентом Франції Емманюелем Макроном. Там планують обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Участь інших сторін й посилення санкцій

В "опитувальнику" також цікавляться, які європейські чи треті країни могли б або бажали б долучитися до такої угоди, а також чи готові їхні держави розгорнути війська в Україні в межах мирного врегулювання.

Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на Вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з Європою? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?

– текст ще одного запитання.

У європейських урядів також питають, до яких дій США, союзники й партнери повинні бути готові, якщо Росія нападе на ці сили, і що уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти агресора.

Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб покращити її переговорні позиції та посилити тиск на Росію?

– йдеться в документі.