Персональний Геббельс Орбана: хто такий Антал Роган, проти якого США ввели санкції

Під американськими санкціями опинився угорський посадовець Антал Роган. У Міністерстві фінансів США повідомили, що він організував схеми, аби контролювати низку стратегічних секторів економіки Угорщини та спрямовував дохід зокрема у свою кишеню.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу розповів, що Антал Роган максимально непублічна особа, це сірий кардинал орбанівської політики.

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Роган – пропагандист Орбана

Томпа зазначив, що Роган фактично керує 80 – 90% медіа Угорщини та є головним пропагандистом прем'єра країни Віктора Орбана. Під його контролем всі його комунікаційні канали.

"Він нічим від Геббельса не відрізняється. Одна з його головних цитат звучить так: "Найбільша брехня завжди є найбільшою правдою, на що люди ведуться". Як раз Роган зробив однією з найбагатших людей завдяки корупції зятя Орбана – пана Тіборца. Орбан з Роганом перевершили часи Януковича в Україні", – озвучив Томпа.

Угорський посадовець Роган, який опинився у санкційному списку США, зі слів Томпи, сидить на всіх грошових потоках, які Угорщина отримує від Європейського Союзу. То ж невипадково ЄС лишив Угорщину 1 мільярда євро як раз перед Новим роком.

Санкції проти Рогана давно назріли

Обмеження від Міністерства фінансів США, на думку голови угорської громади Києва й області, давно назріли і про це не раз писала угорська опозиційна преса. Санкції боляче вдарили по структурі угорської влади.

"Я читав орбанівську пресу і там буквально все кипить, я давно не бачив такої реакції цієї преси, яка відзначається гидкістю. Всі орбанівські ідеологи та захисники пишуть про те, що образили не стільки Рогана, як всю Угорщину. Але США говорили не про Угорщину, а про конкретну особу, якій тепер заборонений в'їзд у Сполучені Штати", – наголосив Томпа.

Горезвісний очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі слів Томпи, нібито заявив, що коли прийде до влади в США Дональд Трамп, після 20 січня, то угорський уряд першочергово порушить питання щодо зняття санкцій проти Рогана.

На що посол США відповів, що зробити це буде не так просто, як дехто вважає. Адже в США передбачений певний механізм і нова адміністрація Трампа прибрати Рогана з санкційного списку не зможе через наявну доказову базу його порушень законодавства.