У США наполягають на участі Зеленського в саміті G-20, якщо там буде путін

У листопаді в Індонезії відбудеться саміт "Великої двадцятки". У США переконані, що президент України Володимир Зеленський повинен відвідати його, якщо там буде російський диктатор владімір путін.

У Білому домі переконані, що Володимир Зеленський повинен відвідати саміт в Індонезії. Особливо після заяв тамтешнього лідера Джоко Відодо про те, що владімір путін планує туди приїхати.

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Що кажуть у Білому домі

У Раді нацбезпеки Білого дому йдеться про те, що президент Джо Байден виступає за те, щоб путіна не запрошували на саміт – він не повинен там бути.

Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на G-20, оскільки він веде свою війну проти України,

– заявили у Білому домі.

Водночас у Вашингтоні переконані – якщо вже путін прибуде на Балі, то там повинен бути Володимир Зеленський. Зокрема не виключають варіанту дистанційної участі українського президента.

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15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі відбудеться саміт лідерів "Великої двадцятки", на який запрошений і російський диктатор путін. Чимало країн виступають проти присутності очільника кремля на саміті і взагалі росії в організації.

Однак в Офісі Президента не виключають, що Володимир Зеленський, який також запрошений на саміт, може особисто відвідати його. Але умовою цього є особиста присутність путіна. Однак у кремлі одразу ж відхрестилися від ймовірності зустрічі путіна і Зеленського, заявивши, що нібито "немає передумов для цього".

Водночас у росії тривалий час не давали чіткої відповіді, чи приїде путін на Балі. Та зрештою кремлівський диктатор прийняв запрошення Індонезії, про що заявив президент країни Джоко Відодо.

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