Завдяки їм можлива й "бавовна" у Криму, – військовий експерт про дрони США RQ-4 Global Hawk

Після того, як США втратили в Чорному морі дрон MQ-9 Reaper, американці вирішили направити в цю ж зону інший безпілотник – RQ-4 Global Hawk. Штати продовжать збирати розвіддані, які дуже важливі для України.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, завдяки розвідданим США та засобам ураження, які має Україна, на тимчасово окупованих Росією територіях відбувається "бавовна".

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"Пентагон передає розвіддані Україні. Та сама "бавовна", яка відбувається у Севастополі та інших містах, я впевнений, відбувається за розвідданими американців. Так ми бачимо цілі, літак чи корабель, по яких варто вдарити", – зауважив він.

Військовий експерт підкреслив, що дрон RQ-4 Global Hawk має реактивний двигун, тому його важче збити.

США продовжать збирати розвіддані

Нарожний зазначив, що безпілотники Сполучених Штатів продовжать літати над Чорним морем та збирати розвіддані. Як пояснив експерт, США мають понад 400 дронів MQ-9 Reaper.

Ніхто не загинув та не був поранений. Пілоти безпілотників знизили плечима, пересіли на інший дрон і літають далі. Це дорогий розхідний матеріал, не більше. Проблем з їхньою кількістю нема. Дані передаються, ураження відбуваються. Вони будуть літати далі,

– сказав він.

Військовий експерт припустив, що росіяни можуть наважитись зробити ще одну таку атаку, а, може, й не одну. Він пригадав, що США на всіх війнах, в яких брали участь, втрачали велику кількість безпілотників.

Нарожний про дрон RQ-4 Global Hawk: дивіться відео

США не хочуть прямого зіткнення з Росією

Сполучені Штати відправляють безпілотники без супроводу авіації. Нарожний вважає, що якщо дрони будуть супроводжувати винищувачі F-16, вони зможуть без проблем збити російський Су-34, то це буде пряме зіткнення США із Росією.

"Пряме зіткнення вже не приховати, потрібно буде відповідати, карати. Штати не хочуть йти на пряме зіткнення із Росією. Тому прикриття з повітря цих безпілотників не буде. Вони просто показують Росії: "Ось де ваше місце, ми вас вважаємо країною третього світу", – пояснив експерт.

Збиття дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем: коротко