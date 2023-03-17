США направили в Чорне моря новий дрон RQ-4 Global Hawk: за ним стежать тисячі людей

США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму. Дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря.

Про це свідчить інформація із сервісу Flightradar24, пише 24 Канал. БпЛА злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія, після чого деякий час перебував в повітряному просторі Румунії.

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Новий дрон США зайшов в Чорне море після інциденту з MQ-9 Reaper

За пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 стежать понад 13 тисяч користувачів.

Новий американський БпЛА зайшов в акваторію Чорного моря після того, як 14 березня США довелося потопити дрон MQ-9 Reaper внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27.

Слід зазначити, що дрон RQ-4 Global Hawk вже раніше літав над Чорним морем. Зокрема, дрон помітили в акваторії Чорного моря 7 листопада та 28 жовтня 2022 року.

У жовтні безпілотник патрулював повітряний простір України. Він вилетів з авіабази в Сицилії і кілька годин кружляв на висоті 17 кілометрів над нейтральними водами Чорного моря. Це було за 100 кілометрів від окупованого Севастополя.

Також цей безпілотник залітав у повітряний простір України до повномасштабного вторгнення Росії. Так, RQ-4 Global Hawk помітили у небі над Дніпропетровською областю 24 січня 2022 року.

Безпілотник військово-повітряних сил США пролетів над Миколаєвом, а також залетів на територію Харківської та Полтавської областей. 18 лютого 2022 року БпЛА RQ-4 Global Hawk понад 18 годин моніторив простір біля кордонів України.

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