США направили в Чорне моря новий дрон RQ-4 Global Hawk: за ним стежать тисячі людей
США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму. Дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря.
Про це свідчить інформація із сервісу Flightradar24, пише 24 Канал. БпЛА злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія, після чого деякий час перебував в повітряному просторі Румунії.
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Новий дрон США зайшов в Чорне море після інциденту з MQ-9 Reaper
За пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 стежать понад 13 тисяч користувачів.
Новий американський БпЛА зайшов в акваторію Чорного моря після того, як 14 березня США довелося потопити дрон MQ-9 Reaper внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27.
Слід зазначити, що дрон RQ-4 Global Hawk вже раніше літав над Чорним морем. Зокрема, дрон помітили в акваторії Чорного моря 7 листопада та 28 жовтня 2022 року.
У жовтні безпілотник патрулював повітряний простір України. Він вилетів з авіабази в Сицилії і кілька годин кружляв на висоті 17 кілометрів над нейтральними водами Чорного моря. Це було за 100 кілометрів від окупованого Севастополя.
Також цей безпілотник залітав у повітряний простір України до повномасштабного вторгнення Росії. Так, RQ-4 Global Hawk помітили у небі над Дніпропетровською областю 24 січня 2022 року.
Безпілотник військово-повітряних сил США пролетів над Миколаєвом, а також залетів на територію Харківської та Полтавської областей. 18 лютого 2022 року БпЛА RQ-4 Global Hawk понад 18 годин моніторив простір біля кордонів України.
У Чорному морі впав американський БпЛА: що відомо
- 14 березня у Чорному морі стався інцидент між американським БпЛА MQ-9 Reaper та російським Су-27. Пентагон опублікував відео, на якому зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо.
- Російський винищувач пролетів максимально близько до дрона після чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження. У підсумку США вирішили потопити дрон через пошкодження.
- У США сумніваються, що зможуть підняти дрон з Чорного моря, коли в Росії вже направили за БпЛА найстаріше у світі судно "Коммуна". Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія знайшла в Чорному морі уламки дрона.
- Водночас у Вашингтоні наголосили, що зробили неможливим для росіян отримати розвіддані із залишків цього безпілотника.