Насправді за наполегливою вимогою виборів "тут і зараз" ховається одне неочевидне, але дуже важливе питання.

США нівелюють український суверенітет темою виборів

І Росія, і США досі відкидають право української нації на самостійне існування. Чому? Бо вважають, що якимись виборами у нас можна все радикально змінити. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Це зараз якісь "неправильні" правителі, а завтра будуть "правильні", і, очолювані ними українці, самі як вівці підуть у московський "євразійський рай". Чому? Бо "України немає, її вигадав Ленін" і т.д.

Для українців все сприймається не так. Вибори – засіб контролю та заміни влади. Звісно, непогано б – на когось кращого, якщо вже міняти. Але це не якийсь спосіб заміни національної ідентичності.

Україна пішла від Москви не тому, що "випадково когось обрали", а тому, що це був єдиний варіант відповіді на спроби агресивного поглинання й асиміляції. Більшість українців проти виборів під час війни, бо їм потрібні нормальні вибори, а не для галочки, аби потішити его ворогів.

Нав'язуючи вибори як "елемент врегулювання", американці просто нівелюють український суверенітет і опосередковано стають на позицію відкидання національної ідентичності українців, яка ніби-то може хитатися залежно від прізвища президента.

Тобто у США вибори – це демократична процедура формування влади, а от в Україні – засіб легалізації чиїхось зовнішніх договірняків. Відчуйте різницю.

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Коротко кажучи – якийсь суцільний нацизм і неоколоніалізм. А також уявлення про українців, як про дикунів, котрі проголосують за будь-якого кандидата від "білого пана".

Ну не "виправите" ви українців. Можете намагатися знищити, можете намагатися асимілювати, але не "виправите".

Просто визнайте факт існування України і українців як базис для будь-яких подальших розмов. І її існування – це не електоральна примха, а очевидний факт. А вибори, звісно, будуть, але коли будуть нормальні умови, і не для галочки.