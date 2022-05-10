У США найближчим часом затвердять оновлений пакет допомоги Україні на 39,8 мільярда, – Арахамія
Джерело:Давид Арахамія
Палата представників США планує найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на 39,8 мільярда доларів.
Про це Давиду Арахамії повідомили союзники зі США. За його словами, наші союзки зі США не сумніваються в перемозі України у війні з Росією й готові надавати все необхідне.
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Арахамія переконаний, що такий рівень підтримки "дуже швидко змінить ситуацію на полі бою".
За моєю інформацією від союзників зі США, Палата представників має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на 39,8 мільярда доларів,
– написав він.
Глава фракції "Слуга Народу" також додав, що Україна отримає передове обладнання та зброю. А це, своєю чергою, допоможе покращити ситуацію на фронті.
Дякуємо уряду й народу США за підтримку. Сьогодні ми спільно боремося за цінності вільного світу й обов'язково здобудемо перемогу,
– заявив Арахамія.
Коли Україні нададуть додаткову допомогу
Раніше ЗМІ повідомляли, що США хочуть збільшити допомогу Україні приблизно на 40 мільярдів доларів. Авторами проєкту закону є демократи.
За виділення цієї суми хочуть проголосувати вже цього тижня. За попередньою інформацією, голосування Палати представників може відбутися 10 травня.
Якщо додаткові гроші таки виділять, то по 3,4 мільярда доларів скерують на військову допомогу та гуманітарні питання.
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