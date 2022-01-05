США назвали безглуздими звинувачення у причетності до протестів у Казахстані

5 січня 2022 , 19:54
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Джерело:

Білий дім

Білий дім закликає до мирних протестів у Казахстані. США називають безглуздими звинувачення Росії у причетності до заворушень.

Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, США стежать за ситуацією у Казахстані. Владу країни закликають бути стриманою на тлі протестів, які відбуваються.

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Звинувачення Росії у причетності безглузді

Також Джен Псакі назвала безглуздими звинувачення збоку Росії, що США нібито причетні до протестів у Казахстані. 

Є деякі божевільні російські твердження щодо того, що США стоять за всім цим. Дозвольте скористатися цією можливістю та заявити, що це абсолютна брехня,
– сказала вона.

Важливо! У Казахстані тривають протести третій день через підняття цін на газ. Згодом, коли їх знизили, люди виставили нові вимоги, зокрема, відставку уряду. Ситуація загострилась 5 січня, мітингувальники почали захоплювати адмінбудівлі. Є перші жерви у сутичках з силовиками. В країні ввели надзвичайний стан. 

Як реагує Росія на ситуацію в Казахстані

Вам буде цікаво дізнатись про протести в Казахстані: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик