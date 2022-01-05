США назвали безглуздими звинувачення у причетності до протестів у Казахстані
5 січня 2022 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Білий дім закликає до мирних протестів у Казахстані. США називають безглуздими звинувачення Росії у причетності до заворушень.
Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, США стежать за ситуацією у Казахстані. Владу країни закликають бути стриманою на тлі протестів, які відбуваються.
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Звинувачення Росії у причетності безглузді
Також Джен Псакі назвала безглуздими звинувачення збоку Росії, що США нібито причетні до протестів у Казахстані.
Є деякі божевільні російські твердження щодо того, що США стоять за всім цим. Дозвольте скористатися цією можливістю та заявити, що це абсолютна брехня,
– сказала вона.
Як реагує Росія на ситуацію в Казахстані
- У Володимира Путіна відреагували на протести, які охопили Казахстан. Як заявляв його прессекретар Дмтро Пєсков, до них по допомогу не зверталися.Крім того, він стверджував, що країна сама має вирішувати свої проблеми.
- Також на тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, а той і з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію в країні.
- З російського аеропорту "Внуково" вилітав літак до Казахстану. Однак прямо під час польоту його маршрут приховали. Свій маршрут російський літак Ту-214 приховав після того, як увійшов у повітряний простір Казахстану. Серед варіантів, куди він міг летіти – аеропорт в Актау або в Алмати, чи навіть столиця Нур-Султан.
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