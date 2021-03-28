США назвали санкції Китаю безпідставними

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на санкції Китаю проти американських чиновників. Він назвав їх безпідставними.

Блінкен відзначив, що Пекін намагається залякати та змусити мовчати тих, хто виступає за права людини та основні свободи. Зокрема, утискають переважно мусульманські уйгурські меншини.

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Тож такі спроби Китаю, за словами чиновника, лише сприяють зростанню міжнародної уваги до тривалого геноциду та злочинів проти людства в Синьцзяні. Блінкен додав, що стосовно цієї позиції США солідарні з Канадою, Великобританією, ЄС та іншими партнерами й союзниками.

Що цьому передувало