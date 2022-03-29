США не бачать ознак "реальної серйозності" у переговорах з боку Росії, – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що США не бачать ознак "реальної серйозності" у переговорах з боку Росії. Держсекретар Штатів закликав країну-агресорку негайно припинити вогонь та відвести свої сили.

Блінкен попередив: якщо Росія думає, що їй вдасться підпорядкувати собі Схід або Південь України, то вона лише обманює саму себе. Країна-окупантка має припинити вогонь й вести переговори.

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Наразі "реальної серйозності" з боку Росії у переговорах США не бачать.

Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому,

– заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що заява Росії про зниження інтенсивності бойових дій навколо Києва може бути її черговою спробою обдурити людей.

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