Лондон не дозволив Києву використовувати на території Росії далекобійні ракети Storm Shadow. ЗМІ з'ясували, що це насправді не було добровільним рішенням Британії.

Сам Лондон не має нічого проти застосування Україною Storm Shadow по території країни-агресорки. Саме тому ще наприкінці липня він звернувся до Вашингтону із запитом на схвалення використання українцями Storm Shadow у Росії, однак відповіді британці досі не отримали.

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У Байдена бояться ескалації

Як зазначають співрозмовники видання у британському уряді, "дискусії навколо Storm Shadow з союзниками все ще тривають". Ще одне джерело пов'язує затримку із відповіддю "рутинним процесjv у США".

Відомо, що для того, аби дозволити Україні бити далекобійними ракетами по Росії Британія має отримати згоду від Франції, США та ще однієї країни НАТО.

Джерело в уряді підкреслило, що Британія не звинувачує США в затримці, додавши, що такі зміни в політиці потребують часу.

Журналісти наголошують, що в адміністрації Байдена побоюються ескалації, до якої можуть спричинити удари углиб Росії. Також у Білому домі апелюють тезою, що, мовляв, Київ не потребує далекобійного озброєння для того, щоб звільнити свою територію.

Тимчасовий повірений у справах США у Британії Метью Палмер в інтерв'ю радіостанції Times заявив, що умови, на яких може бути використана британська зброя, повинен визначати лише Лондон.

The Times наводить думку британських військових. Ті вважають, що США зволікають із відповіддю щодо запиту на використання Storm Shadow, бо, передусім, хочуть оцінити вплив і наслідки операції України у Курській області.