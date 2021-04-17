США не мали планів долучатися до саміту Німеччини, Франції й України

У речниці Білого дому журналісти запитали, чи розглядав Байден висловлену Зеленським ідею про долучення США до саміту Німеччини, Франції та України. На цьому саміті мали б обговорити агресію Росії.

Джен Псакі відповіла, що Білий дім не розглядав такої можливості. Про це вона сказала 16 квітня під час брифінгу.

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Байден і саміт Зеленського, Макрона та Меркель

Чи президент США Джозеф Байден долучиться до обговорення російської агресії на саміті глав України Володимира Зеленського, Франції Еммануеля Макрона та Німеччини Ангели Меркель?

Про це журналісти запитали у речниці Білого дому Дженніфер Псакі.

Я не чула про таке від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі,

– відповіла вона.

Раніше таку ідею озвучив президент України Зеленський. 16 квітня він спілкувався наживо у Парижі з президентом Франції Макроном. Канцлерка Німеччини також долучалася до розмови – у форматі відеозв’язку.

Кремль наразі від перемовин у нормандському форматі відмовляється . Хоча Зеленський й запевнив, що готовий говорити з Путіним, якщо той погодиться.

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