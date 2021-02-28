Переговорів з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" немає, – Держдеп США

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки заперечили переговори з Німеччиною. Мовиться про газопровід "Північний потік-2".

Жодних переговорів щодо можливої операції, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться. Це під час брифінгу Держдепу і Конгресу заявила заступниця помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері.

До теми У Німеччині пояснили, чим загрожує відмова від "Північного потоку-2"

Обмін думками – не переговори

За словами представників американського зовнішньополітичного відомства, формулювання "обмін думками" не треба тлумачити як переговори. Адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.

Водночас на початку лютого 2021 року німецька влада заперечувала існування "будь-яких брудних оборудок" з США щодо "Північного потоку-2".

Що таке "Північний потік-2"? "Північний потік-2" – це газопровід з Росії до Німеччини понад 1200 кілометрів завдовжки. Його збудували вже на трохи більше за 90%, але завдяки санкціям Білого дому процес майже зупинили.

Останні новини щодо "Північного потоку-2"