Прості речі, які слід пам'ятати, читаючи новини про посередників із Білого дому

Сьогодні немає сили, яка могла б стати якісним посередником у цій війні. Чому? Бо посередник має бути в рази сильнішим за обидві сторони боротьби. Давно пора попрощатися з ілюзіями про "американську мрію".

Україна стане прикладом для світу, який ще спить

Цінності, про які ми всі чули, виявилися звичайними "ценностями". Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зауважте Жодна війна не безкінечна: що потрібно усвідомити українцям вже зараз

Комфорт – це добре, але коли він стає важливішим за принципи свободи, зникає сама суть західних цінностей, про які говорили Платон і Арістотель.

Кращої переговорної групи, ніж наші військові на передовій, немає – і цілком ймовірно, що вже не буде. Така реальність. Вони тримають фронт. Але щоб перемагати – потрібен тил, який не гальмує, а діє злагоджено і точно.

Нам потрібна системна праця всередині країни.

Праця, яка поєднує:

якісне державне урядування,

підтримку мілітарних виробництв,

опіку над ветеранами,

інновації в усіх сферах життя – від освіти до боротьби з корупцією.

Усе це потребує Волі й чіткого розуміння: безглуздо чекати, поки хтось інший зробить правильно. Роби те, що можеш, уже сьогодні. Роби – і будь прикладом для інших.

Головне – вижити.

Попереду – складні часи для Європи й демократичного світу. Але ми маємо фору. Ми прокинулись першими. Це не просто шанс – це наша відповідальність. Ми не тільки вистоїмо – ми станемо новим прикладом для світу, який ще спить.