Без розвідданих США: чи зможе Україна у 2025 році запускати дрони вглиб Росії

Сполучені Штати Америки припинили надання Україні розвідувальних даних, необхідних для нанесення ударів по території Росії. Україна все ж може продовжувати атаки на військові об'єкти ворога за допомогою дронів, але невідомо, чи будуть вони ефективними.

Водночас важливо продовжувати використовувати наявні ресурси та активно розвивати співпрацю з іншими міжнародними партнерами. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Як бути без розвідданих США

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили обмін розвідувальними даними з Україною, зокрема тими, які необхідні для ударів по Росії. Генерал-лейтенант пояснив, що хоча Україна може продовжувати запускати дрони по російській території, ефективність таких ударів залишається під питанням.

Проте Україна має не тільки безпілотники з дальністю до 2500 кілометрів, а також дрони-ракети "Паляниця" та "Пекло", що поєднують найкращі характеристики БпЛА та ракет для завдання точних ударів.

Також продовжується розвиток ракетної програми, зокрема балістичних та крилатих ракет. Недавно президент Володимир Зеленський зазначав, що у 2024 році були успішно проведені випробування нової ракети. Можливо, найближчим часом відбудеться бойове застосування.

Тож поки, стиснувши зуби, необхідно використовувати можливості, які у нас залишилися з урахуванням дій американців,

– зазначив Ігор Романенко.

Крім того, важливо продовжувати будувати дипломатичні відносини з міжнародними партнерами, які допомагають Україні різними способами, водночас зменшувати вплив тих країн, які перешкоджають інтересам нашої держави.

Зауважимо, у CNN вже попередили, що припинення надання Україні розвідувальних даних може послабити спроможність ППО збивати російські ракети.