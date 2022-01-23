США не підуть на компроміс з Росією у питанні відкритих дверей НАТО, – Блінкен

Держдеп США запевняє, що Вашингтон не прийме вимоги Росії, які ставлять під сумнів політику відчинених дверей НАТО. Щодо інших питань можлива дипломатія.

У Москви та Вашингтона є можливість знайти порозуміння щодо європейської безпеки. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Мовиться про питання контролю над озброєннями, забезпечення прозорості, зниження ризиків, розміщення ракетних систем.

Водночас я ясно дав зрозуміти міністру закордонних справ Лаврову, що є певні базові принципи, за якими ми ні на йоту не допускаємо компромісу, наприклад, політика відкритих дверей НАТО, право країн вирішувати з ким і в які альянси вони хочуть вступати,

– наголосив Блінкен.

Глава Держдепу вкотре попередив Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва не піде шляхом дипломатії та діалогу.

Що цьому передувало

Росія висунула НАТО свої "гарантії безпеки". Москва зухвало вимагає, аби Північноатлантичний альянс не розширювався на Схід, тобто аби Україна та Грузія не отримали членство.

У Європі відбулись дипломатичні перемовини щодо цього. Вони відбувались у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ.

Захід одностайно заявив, що Кремль не має права визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.

Однак Росії пообіцяли письмові відповіді на гарантії. США мають надати їх наступного тижня.

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