США не підуть на компроміс з Росією у питанні відкритих дверей НАТО, – Блінкен
Джерело:ТАСС
Держдеп США запевняє, що Вашингтон не прийме вимоги Росії, які ставлять під сумнів політику відчинених дверей НАТО. Щодо інших питань можлива дипломатія.
У Москви та Вашингтона є можливість знайти порозуміння щодо європейської безпеки. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Мовиться про питання контролю над озброєннями, забезпечення прозорості, зниження ризиків, розміщення ракетних систем.
Водночас я ясно дав зрозуміти міністру закордонних справ Лаврову, що є певні базові принципи, за якими ми ні на йоту не допускаємо компромісу, наприклад, політика відкритих дверей НАТО, право країн вирішувати з ким і в які альянси вони хочуть вступати,
– наголосив Блінкен.
Глава Держдепу вкотре попередив Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва не піде шляхом дипломатії та діалогу.
Що цьому передувало
- Росія висунула НАТО свої "гарантії безпеки". Москва зухвало вимагає, аби Північноатлантичний альянс не розширювався на Схід, тобто аби Україна та Грузія не отримали членство.
- У Європі відбулись дипломатичні перемовини щодо цього. Вони відбувались у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ.
- Захід одностайно заявив, що Кремль не має права визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.
- Однак Росії пообіцяли письмові відповіді на гарантії. США мають надати їх наступного тижня.
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