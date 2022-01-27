США не погодилися на "нерозширення НАТО", тому рішення ухвалюватиме Путін, – Лавров

Сергій Лавров заявив, що США не погодилися на "нерозширення НАТО", тому рішення начебто ухвалюватиме Володимир Путін.

Глава російського МЗС Лавров побідкався, що у відповідях США "нема позитивної реакції на головне питання". Саме тому серйозну розмову Росія та США можуть почати лише на другорядні теми.

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