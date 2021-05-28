США не повернуться у Договір про відкрите небо з Росією, – ЗМІ

Білий дім 27 травня повідомив Кремль, що Вашингтон не відновлюватиме Договір про відкрите небо, про це інформують ЗМІ. Ця угода дозволяла виконувати спостережні польоти над військовими об'єктами обох країн.

Наразі між США та Росією залишається лише один великий договір з контролю над озброєннями – мовиться про Угоду про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Дія договору закінчилась на початку 2021 року і його продовження домоглась саме адміністрація Байдена.

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Поки цю інформацію влада країн не розголошує

Про небажання Вашингтона поновити Договір про відкрите небо вже повідомили заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова. Розмова, як стверджують ЗМІ, відбулась на умовах нерозголошення.

Що відомо про Договір з відкритого неба: