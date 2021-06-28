Росіянам з серпня перестануть видавати візи до США
Джерело:"Дождь"
Через скорочення свого представництва США з серпня перестануть надавати частину консульських послуг у Росії. Це потягне за собою й скасування видачі віз для росіян.
Вимушені обмеження набудуть чинності з 1 серпня. Про це в коментарі російському виданню розповів посол США в Росії Джодж Салліван.
До слова Прем'єр Чехії впевнений, що Росія причетна до вибухів у Врбетіце
Він підкреслив, що через російські обмеження в дипломатичних відомтвах США з серпня працюватиме дуже мало людей. Тож дипломати не зможуть надавати послуг, яких потребують як американці, так і росіяни.
Це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських,
– наголосив посол.
Він наголосив, що через скорочення кількості працівників консульські служби не зможуть опрацьовувати будь-яку кількість заяв на візи.
Чому США має скорочене диппредставництво
- У відносинах США й Росії настав черговий "темний" етап після розслідування в Чехії, яке довело причетність Росії до вибухів у Врбетицях, а також після заяви Джо Байдена про Путіна вбивцю.
- Тоді Кремль відкликав свого посла, а США вніс у список "недружніх" держав і зобов'язав скоротити дипломатичне представництво й заборонив наймати росіян для роботи у дипломатичних відомствах.