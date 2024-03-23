Є цікавий збіг: чому стаття FT про удари по НПЗ Росії відверто маніпулятивна

Британське видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що нібито США закликали Україну припинити атаки по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. Мовляв, такі удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту.

Чи дійсно удари по російській нафтопереробній промисловості можуть призвести до підвищення цін на пальне, про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. До слова, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заперечив повідомлення у пресі, назвавши їх фіктивною інформацією.

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Абсолютно спланована акція

Удари дронами завдаються не по підприємствах з видобутку нафти, а по підприємствах, які її перероблюють. Тому атаки не мають жодного впливу на коливання цін з однієї простої причини – Росія для того, щоб компенсувати втрати, які вона має всередині країни через переробку, навпаки збільшує кількість сирої нафти, яку продає на зовнішніх ринках.

Це не має ніякого впливу на ціноутворення. Навпаки може навіть дещо зменшити ціну на нафту на світових ринках,

– наголосив Рейтерович.

Переробленням нафти, наприклад, у Сполучених Штатах Америки займаються американські заводи. Вони купують сиру нафту, а потім її переробляють. На сьогодні найбільшої шкоди цінам на пальне в Сполучених Штатах роблять дві речі:

хусити, через яких збільшилося логістичне плече і тепер треба довше везти нафту різними додатковими каналами й це відповідно збільшує ціну на неї;

значна частина нафтопереробних заводів США, які перебувають в руках представників бізнесової еліти та традиційно підтримують республіканців, синхронно почали ставати на обслуговування та ремонт.

"Це внутрішньополітичний момент. Ми зменшимо кількість того, що переробляємо й викидаємо на ринок, внаслідок цього ціни виростуть, Джо Байден програє, а потім знову почнемо робити те, що робили до виборів. Тому ця стаття є відверто маніпулятивною", – зауважив політолог.

Зверніть увагу, що публікація Financial Times ледь не синхронно збіглася з ударами, які Росія завдала по Україні 21 – 22 березня. Водночас країна-агресор зараз кричить з усіх чайників та прасок про те, що ці удари начебто пов'язані з обстрілами, які робить Україна по території Росії.

Це абсолютно спланована акція, на яку жодним чином не можна звертати увагу. Робити такі заяви аморально і взагалі є фарисейством. Оскільки партнери не допомагають та не виконуєте зобов'язання, то Україна буде сама вирішувати як ефективно впливати на Росію,

– мовив Рейтерович.

Україна повинна чітко сформулювати позицію й сказати, що всі ці заводи – легітимна військова ціль. Всі визнають, зокрема, американські та європейські військові. Проте якщо у когось є побоювання, що це може призвести до коливання цін на ринку, то тоді нехай союзники нададуть допомогу, щоб в нас не було необхідності бити по Росії.

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