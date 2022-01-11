США, Німеччина та ЄС працюють над затримкою запуску "Північного потоку-2"
11 січня 2022 , 23:45Читать новость на русском
Джерело:CNN
Сполучені Штати разом з Німеччиною та Євросоюзом мають на меті затримати запуск російського газогону "Північний потік-2". Нині партнери активно співпрацюють у цьому напрямку.
Про це під час брифінгу 11 січня повідомила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.
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Ми (Сполучені Штати – 24 канал) зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з Європейським Союзом, над тим, щоб затримати запуск "Північного потоку-2",
– сказала дипломатка.
Заступниця державного секретаря США додала, що партнери готові зупинити газопровід, якщо Росія все ж таки наважиться на повномасштабне вторгнення на територію України.Зверніть увагу! Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що сертифікацію "Північного потоку-2" зупинили, бо він не відповідає вимогам Європейського Союзу.
"Північний потік-2" можуть зупинити
- Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що "Північний потік-2" можуть зупинити. Зокрема, такий варіант розглядатимуть у випадку вторгнення Росії в Україну.
- Німецький політик наголосив, що його політсила завжди виступала проти російського газопроводу.
- Водночас визнав, що "ПП-2" важко зупинити, бо він збудований і мовиться тільки про сертифікацію.