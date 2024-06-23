Дозволили бити, але з обмеженнями: в ISW пояснили, які об'єкти в Росії можуть вражати зброєю США

Сполучені Штати Америки дозволили бити по території Росії своєю зброєю, однак існує низка обмежень. Так, Сили оборони можуть атакувати лише ті об'єкти й підрозділи, які готуються завдати удару по території України.

Аналітики Інституту вивчення війни додають, що США й досі заборонять бити своєю зброєю по легітимних військових цілях на території країни-агресорки. Хоча ці об'єкти й розташовані в зоні досяжності комплексів HIMARS, однак у Вашингтоні не поспішають давати дозвіл бити по них.

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Які обмеження існують щодо ударів по Росії

У новому звіті ISW мовиться, що Пентагон досі забороняє Силам оборони бити по військових об'єктах на території Росії американською зброєю, якщо ті не атакують територію України чи не б'ють по позиціях ЗСУ. Про це, зокрема, мовиться і в останніх повідомленнях Associated Press та Washington Post.

Так, у звіті нагадали слова речника Пентагону Чарлі Дітца. Той днями раніше заявляв, що США надали дозвіл бити з РСЗВ HIMARS по території Росії лише там, де окупанти атакують Україну. Дітц додав, що правила застосування американської зброї "не обмежуються географією чи радіусом дії зброї".

До слова, таку ж думку висловив 17 червня і радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван. Він, як і речник Пентагону, коментуючи дозвіл бити американською зброєю по Росії, зауважив, що "справа не в географії...". Як пояснили в Інституті вивчення війни, такі заяви свідчать про те, що ЗСУ можуть бити лише по об'єктах і територіях, звідки росіяни завдають ударів по Україні.

Ці заяви вказують на те, що США дозволять Силам оборони завдавати ударів по російських військових об'єктах лише у тому випадку, якщо російські об'єкти спочатку продемонструють, що вони беруть участь в активних бойових діях або готуються до бойових дій, що неминуче відбудуться. Обмеження США змушують українське керівництво ретельно визначати, чи відповідає та чи інша ціль вищезазначеним вимогам, перш ніж давати дозвіл на тактичні вогневі місії,

– наголосили в ISW.

Окрім того, аналітики зауважили, що США не дозволяють ЗСУ бити ракетами ATACMS по території Росії. Втім, чимало російських військових об'єктів розташовані в радіусі дії балістичних ракет.