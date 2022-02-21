США очікували рішення про "визнання" бойовиків, з ними не вестимуть жодних справ, – Білий дім
21 лютого 2022 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
США очікували від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Однак з ними не вестимуть жодних справ, Вашингтон готує відповідний указ.
США готові негайно відреагувати на таке рішення президента Росії Володимира Путіна. Про це заявили у Білому домі.
До речі У НАТО засудили визнання Росією бойовиків на Донбасі
Байден підпише указ
Президент США Джо Байден підпише указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих "квазіреспублік".
Указ передбачатиме, що санкції можна буде застосувати проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність на окупованих територіях.
"Визнання" бойовиків: що відомо
- Очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого скликав у Москві засідання Радбезу. Згодом Путін офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.
- Крім того, Путін з відвертими погрозами звернувся до українців, заявивши, що "покаже декомунізацію".
- Цивілізований світ одразу висловив обурення з цього приводу. Засудив дії і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Президент Володимир Зеленський скликав РНБО.