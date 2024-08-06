В США очікують на нові удари по американських силах на Близькому Сході, – ЗМІ

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в Іраці завдали удару по авіабазі де перебували американські військові. У США очікують повторні удари по своїх військовослужбовцях.

Про це виданню повідомив американський чиновник, який побажав залишитися анонімним. Ударів можуть завдати як з боку Ірану, так і з боку Хезболли.

Дивіться також Іран звернувся до Росії з проханням про системи ППО на тлі конфлікту з Ізраїлем, – WSJ

Що відомо про ймовірну атаку по військовим США

США готуються до можливих нових атак з боку "проіранських бойовиків" на своїх військовослужбовців на Близькому Сході після недавньої атаки на авіабазу Айн-ель-Асад в Іраку.

Чиновник зазначив, що зростання напруженості на Близькому Сході надає угрупованням відчуття меншої стриманості з боку Ірану, що може призвести до збільшення атак на військовослужбовців США.

За словами співрозмовників видання, що знайомі з інформацією про зустріч президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс з командою національної безпеки в Білому домі, розвідка доповіла про можливі удари як з боку Ірану, так і з боку Хезболли.

Однак у Вашингтоні поки не знають, який саме характер матимуть ці удари і хто першим здійснить напад.

Нагадаємо, що дві російські ракети "Катюша" були випущені по авіабазі "Аль-Асад". Щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців зазнали поранень