США оголосили пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів: що до нього увійшло

Міністерство оборони США оголосило про додатковий оборонний пакет для України. Зокрема до нього увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи тощо.

Оцінна вартість цього пакета становить 250 мільйонів доларів.

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Що увійшло у новий пакет допомоги від США: список

Загалом до пакета допомоги увійшли:

ракети RIM-7 і допомога для ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, що раніше цей пакет допомоги під час засідання Міжнародної контактної групи з допомоги України у форматі "Рамштайн" анонсував очільник Пентагону Ллойд Остін.

Ллойд запевнив, що допомогу нададуть "з воєнною швидкістю".

Також він оголосив, що США, Україна та кілька європейських країн працюють над розробкою та створенням заміни для зенітно-ракетної системи С-300 та ракет класу "повітря – повітря" Р-27.