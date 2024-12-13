США оголосили пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що 12 грудня було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога Києву буде надана з військових запасів США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Блінкена. Поки не відомо, що саме увійде в пакет. На сайті Пентагону немає інформації про це.

Дивіться також Генсек НАТО озвучив втрати сторін у війні в Україні

Що відомо про новий пакет підтримки

"Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання нашим українським партнерам, оскільки вони захищаються від атак Росії, які продовжуються", – сказав Ентоні Блінкен.