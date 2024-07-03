Ще більше ракет для ППО та HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги для України

Ввечері 3 липня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього ввійдуть, зокрема, ракети для української ППО та систем HIMARS.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу для преси. Окрім цього, виділені додаткові кошти саме на купівлю Пентагоном ракет для української ППО.

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Військова допомога від США

У США повідомили, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів. Зазначається, що він включатиме ракети для протиповітряної оборони та HIMARS, артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Також у цю суму закладено додаткове фінансування на суму приблизно у 2,2 мільярда доларів, яке буде використане Пентагоном для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, "щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря".

Адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі". В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує,

– зазначає Пентагон.

Карін Жан-П'єр вказала, що це є сьомим пакетом безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання доповнення до закону про національну безпеку у квітні 2024 року.

"Маємо пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів від США.150 мільйонів підуть на зброю із запасів Пентагону. Інші гроші підуть на зміцнення ППО та озброєння. Дякуємо союзникам", – написав голова ОП Андрій Єрмак.

До слова, про те, Сполучені Штати планують оголосити про оборонний пакет для України, стало відомо під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна та його українського колеги Рустема Умєрова 2 липня. Зазначалося, що його вартість сягатиме понад 2,3 мільярда доларів.